José Castelo Branco confrontado com acusações de Betty Grafstein

José Castelo Branco esteve esta quinta-feira, 9 de maio, no “Dois às 10”, onde foi confrontado com as acusações de Betty Grafstein.

A TVI divulgou esta quinta-feira, 9 de maio, um áudio onde Betty Grafstein surge no hospital CUF Cascais a acusar José Castelo Branco de violência doméstica.

“Porque ele é um abutre… e fez isto. Ele empurrou-me e abanou-me, empurrou-me para a frente e para trás e fez uma grande cena”, disse a designer de joias que se encontra internada desde o dia 20 de abril, na sequência de uma queda.

Após ter sido confrontado com as palavras da mulher, o socialite garantiu que, apesar de ser a voz de Betty, há “manipulação”.

Mais à frente, Cláudio Ramos questionou: “Mas tu agrediste a Betty?”. “Nunca. Como é que eu podia agredir a Betty aos 95 anos? Se eu agredisse a Betty, ela morria”, respondeu Castelo Branco.