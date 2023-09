Julgamento de Arantxa Sánchez Vicario e do ex-marido já teve início

Arantxa Sánchez Vicario e o ex-marido enfrentam pedido de quatro anos de prisão pelo crime de remoção de bens.

O julgamento da ex-tenista re Sánchez Vicario e do seu ex-marido Josep Santacana iniciou esta terça-feira, dia 12 de setembro, pela omissão dos seus bens para evitar o pagamento de uma dívida milionária com o Banco de Luxemburgo.

A ex-tenista, que chegou a ser a número um a nível mundial e o ex-marido, de quem se divorciou em 2019, enfrentam um pedido do Ministério Público de quatro anos de prisão pelo plano de descapitalizar o património e evitar o pagamento da dívida no valor de mais de seis milhões de euros.

Arantxa mora há uma década em Miami e assumiu a responsabilidade no julgamento, mostrando-se com remorsos e considerando-se vítima do ex-marido, que acusou no passado de ter desperdiçado a herança que construiu ao longo da sua carreira.

A ex-tenista começou a chorar quando questionada pelo juiz. “Nunca administrei esse património porque não sei como se faz. Dediquei-me ao ténis e sempre confiei em terceiros e no momento foi meu marido, a pessoa que esteve ao meu lado, e ele é quem organizou tudo”, afirmou. A ex-atleta confessou ainda que foi o antigo companheiro que lhe disse para não pagar ao banco.