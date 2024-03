Júlio Magalhães suspenso da TVI devido à Operação Maestro

Após ter sido alvo de buscas pela Polícia Judiciária, Júlio Magalhães suspendeu as funções como jornalista na TVI/CNN Portugal.

Esta terça-feira, 19 de março, a TVI noticiou o envolvimento de Júlio Magalhães na Operação Maestro, por alegada fraude na obtenção de fundos europeus.

Face à situação, a estação anunciou a suspensão do jornalista. “Na sequência dos acontecimentos que envolveram várias ações de buscas, entre as quais à sua residência, Júlio Magalhães comunicou à empresa a sua indisponibilidade para se apresentar ao trabalho e suspendeu voluntariamente as tarefas de apresentação de noticiários que lhe estavam atribuídas”, lê-se em comunicado enviado às redações.

A situação deverá manter-se “até esclarecimento complementar dos factos aludidos na Operação Maestro”. “A TVI pautará a sua conduta pelo respeito que lhe merece o jornalista, em obediência, também, ao princípio da presunção de inocência a que todos os cidadãos têm direito”, acrescenta a estação.