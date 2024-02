Kelly Bailey encantada com o filho: “Estou a viver uma paixão”

Kelly Bailey não esconde a felicidade com o primeiro filho, Vicente, de sete meses. A atriz diz que não podia estar mais feliz.

A atriz marcou presença na gala de aniversário da TVI e fez o balanço da primeira maternidade. “Estou numa fase em que ainda estou a adorar, amei estar grávida. Isto de ter um filho só melhora de dia para dia e não sei onde isto vai parar. Estou a viver uma paixão”, disse Kelly Bailey à N-TV.

“O Vicente é um bebé feliz e como descansei, namorei e viajei muito na minha gravidez, acho que teve algum impacto no bebé, ele acorda a meio da noite a rir”, acrescentou.

Quanto ao trabalho de um recém-nascido, a intérprete desvalorizou. “Na minha cabeça sabia ao que ia, não é tudo perfeito, o meu pai teve quatro filhos, o Lourenço tem três irmãos, se eles conseguiram porque é que nós não havemos de conseguir? Quando se tem um bom companheiro, uma boa estrutura familiar, resulta sempre”.

Kelly deixou o filho em casa, mas garantiu que o menor ficou bem entregue com Lourenço Ortigão. “Não me custou deixá-lo, porque sei que ele ficou muito bem com o pai. Não pergunto nada, mas vou recebendo fotografias no telemóvel”, admitiu.

“O Lourenço tem um papel fundamental. Ele é ótimo a fazer papas de bebé, ele faz com muito amor e o bebé come muito bem”, elogiou, ela que voltou à boa forma física. “Não aumentei muito o meu peso na gravidez, se calhar no segundo filho a recuperação é diferente. Há mulheres que demoram mais e outras menos, não há um certo e um errado. Comi muita coisa saudável e queria estar bem e forte para o Vicente”.