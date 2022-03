Leonor Poeiras processa TVI e conta com ajuda de advogado famoso

Leonor Poeiras vai processar a TVI depois de ter sido dispensada no último verão. A apresentadora está a trabalhar com o conhecido advogado Garcia Pereira.

O vídeo já não está disponível no perfil de Leonor Poeiras no Instagram, mas a revista “Nova Gente” recuperou-o nesta terça-feira: em conversa com os fãs, Leonor Poeiras assume que vai processar a TVI depois de ter sido dispensada no passado verão pelo diretor-geral Nuno Santos, a quem apontou o dedo. E a antiga apresentadora do “Somos Portugal” ou “A Tarde É Sua” contratou um especialista em Direito do Trabalho e presença assídua nas televisões: Garcia Pereira.

“No verão, e por várias razões e por causa da TVI, fiquei com dúvidas sobre os meus direitos. Fui estudar e falei com o advogado Garcia Pereira sobre direito do trabalho”, começou por revelar a antiga profissional do quarto canal nas redes sociais.

“Decidimos avançar judicialmente”, informou Leonor Poeiras.

Recorde-se que a saída da TVI não foi pacífica: a apresentadora percebeu, pelas redes sociais, que já não ia apresentar o programa “Cabelo Pantene – o Sonho” e queixou-se de apenas ser chamada para substituir Fátima Lopes nas tardes da TVI, o que viria a declinar nos últimos tempos.

Entretanto, um problema de audição começou a condicionar a prestação da profissional em vários programas, nomeadamente o “Somos Portugal”.

Foi em entrevista ao site “Holofote” que Leonor Poeiras lamentou a forma como foi tratada. “A partir do momento em que o Nuno Santos me diz, no final de maio: ‘És livre para procurar trabalho noutro sitio’… eu nunca ouvi isto antes. A TVI sempre me tratou com a maior consideração e profissionalismo. Fiquei revoltada e chocada com isto!”