Locutores celebram o Dia Mundial da Rádio: “É um privilégio enorme”

Locutores celebraram nas redes sociais mais um ano do Dia Mundial da Rádio com dedicatórias.

Depois de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni, Pedro Fernandes, Mariana Alvim, Vera Fernandes, Catarina Miranda e Joana Azevedo foram alguns dos locutores que assinalaram o Dia Mundial da Rádio, que se celebra este sábado, 13 de fevereiro, e, nos respetivos Instagram, fizeram dedicatórias.

“Hoje é o dia mundial da Rádio. Para mim é o dia daquele sítio onde vou para me divertir com os meus amigos. O horário é duro mas é um privilégio enorme poder fazer isto todos os dias e falar para o país inteiro. E há quem lhe chame trabalho! Um abraço a todos os que trabalham neste meio incrível que nunca morrerá e obrigado a todos os que ouvem e que não deixam que isso aconteça”, referiu Pedro Fernandes.

Mariana Alvim agradeceu também a todos os ouvintes. “Dia mundial da rádio. Que faço com imenso prazer e graças aos ouvintes que nos acompanham. Obrigada para esse lado”.

Vera Fernandes sublinhou ainda que na rádio sente-se em casa. “Parabéns a todos! Quando me pedem a morada de casa, muitas vezes [umas por engano, outras porque tem de ser] dou a morada da Rádio. É a minha casa e a companhia de todos nós”.

“Lembro-me que na faculdade, na hora de escolher, só duas escolheram rádio. Eu e outra rapariga. Num curso de Comunicação Social mais de 80% foi para televisão. Não escolhi rádio para ser diferente ou porque não ia ter hipóteses na televisão (até porque mais tarde entrei na televisão), mas porque cresci com a rádio”, recordou Catarina Miranda.

“[…] São mais de 12 anos de rádio, TSF (estágio profissional), Mega Fm (atual Mega Hits) Rádio Comercial e atualmente Antena 1. Muito feliz com esta viagem, com este privilégio de partilhar, de fazer companhia, de fazer parte de tantas vidas. Feliz Dia Mundial da Rádio”, acrescentou.

“Dia Mundial da amiga de sempre, que tantas vezes me salva dos dias. A Rádio. As pessoas da rádio, os cúmplices do costume, funcionam como prozac natural de dias complicados, como confetis e champanhe em dias de glória. Tenho muita sorte por fazer parte. Viva a Rádio”, referiu Joana Azevedo.