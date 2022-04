Lourenço Ortigão sofre acidente de moto e mostra ferimentos (foto)

Lourenço Ortigão voltou a sofrer um acidente de moto e, desta vez, ficou ferido na perna direita e no pé esquerdo. O ator descansou os fãs.

Não ganhou para o susto. Lourenço Ortigão voltou a sofrer um acidente de moto. O ator descansou os milhares de seguidores, nas redes sociais, e recordou como tudo se passou.

“Antes de mais, está tudo bem! Estou bem, em casa e vou recuperar num instante.

Mas como sei que as notícias se espalham rapidamente e não quero que fiquem preocupados prefiro que saibam por mim”, começou por partilhar nas redes sociais.

“Ontem tive um acidente, de manhã quando me deslocava para um meeting do programa @passaportelisboa. Ia de mota, devagar na faixa da direita, e tive o azar de ter um carro do lado esquerdo que não me viu e que se cruzou a minha frente para parar o carro”, acrescentou.

“Todos sabemos os perigos de andar de mota, eu ando o mínimo possível e com o máximo cuidado, pratico sempre uma condução defensiva e simplesmente tive azar e nada podia fazer para o evitar”.

“O que me salvou verdadeiramente foi ter um casaco com todas as proteções, luvas e capacete fortes e completos, o facto de ir devagar, de me ‘saber proteger’ na queda e também sorte dentro do cenário, acredito eu até proteção divina”, ressalvou.

“Com isto quero-vos dizer que o cuidado a andar de mota nunca é pouco e não dependemos só de nós. A todos os que andam de mota não descurem NUNCA dos cuidados que devem ter, e aos que andam de carro não se esqueçam de ter máxima atenção à estrada, não aos telefones e atenção aos pontos mortos, onde muitas vezes está uma mota. Graças a deus estou aqui, a escrever-vos, e vou ficar bem! Vou dando novidades e espero que estejam bem por aí!” concluiu Lourenço Ortigão.

Recorde-se que o ator já tinha sofrido um susto idêntico, em agosto de 2016 e, na altura, ficou também com várias escoriações.