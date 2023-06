Luciana Abreu anima o arraial da SIC nos santos populares

A atriz e cantora Luciana Abreu vai ser a grande animadora do grande arraial da SIC nas celebrações dos santos populares em Lisboa.

No próximo domingo, 11 de junho, os Santos do Tejo dão palco ao arraial SIC. Durante toda a tarde, e até às 20:00 H, o camião do programa “Domingão” estará a percorrer as ruas de Lisboa, terminando o seu percurso no recinto dos Santos no Tejo, na Doca da Marinha.

Às 20:00 H começa o concerto “Big Show Santos” (primeira parte), dos criadores da “Revenge of The 90’s”. Quando faltarem 15 minutos para as dez da noite, o cantor Emanuel sobe ao palco do Arraial SIC para um grande concerto.

Finalmente, às 23:00 H, a segunda parte do “Big Show Santos” contará com a participação especial da cantora e atriz Luciana Abreu.

