Luciana Abreu de volta ao tribunal: em causa estão 165 mil euros

Luciana Abreu está de regresso à sala do tribunal e, desta vez, pode ter que pagar 165 mil euros a Daniel Souza, o seu ex-marido.

Esta audiência está relacionada com a compra de uma moradia que a atriz vendeu no verão do ano passado, que tinha sido comprada em 2017 enquanto os dois estavam juntos, segundo a revista “TV Mais”. Sendo assim, o guia turístico está a exigir 164.897,58 euros à artista.

De acordo com a informação avançada pela publicação, Daniel Souza espera ver ressarcida uma “parte matrimonial”: 140 mil euros que investiu num imóvel comprado em nome da empresa LVAM, da qual Luciana Abreu é a única sócia.

O ex-companheiro da também apresentadora da SIC quer receber ainda uma “parte não matrimonial”: 24.897,58 euros, “pelos malefícios que sofreu nos últimos meses da relação ao lado da mãe das filhas”.