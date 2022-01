Luciana Abreu revela que filha Amoor está internada no hospital

Luciana Abreu revelou que a filha Amoor, de três anos, deu entrada no hospital. A atriz afirmou que a menina é uma “guerreira”.

A atriz, que integra o elenco da novela “Amor, Amor”, da SIC, alertou os admiradores que a sua filha Amoor teve de ser hospitalizada, com uma fotografia em que surge a dar a mão à criança que tem uma pulseira da unidade de saúde.

“A mãozinha da guerreira que desde sempre se agarrou a vida. Ficaremos as duas, mais uma vez juntas, até esta tempestade passar. Pneumonia marota, vamos tratar-te da saúde. Vamos dando notícias. Obrigada pelo vosso carinho e apoio incondicional”, escreveu, no InstaStories seguinte.

Amoor é irmã gémea de Valentine. As duas filhas são fruto do relacionamento amoroso terminado entre Luciana Abreu e Daniel Souza. A também apresentadora do “Domingão” (SIC) também é mãe de Lyonce e Lyannii, que nasceram durante a ex-relação com Yannick Djaló.