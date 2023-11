Luis Rubiales está suspenso por três anos pelo Tribunal Administrativo do Desporto

Após a suspensão da FIFA, Luis Rubiales é novamente suspenso. Desta vez, por parte do Tribunal Administrativo do Desporto, pelo período de três anos.

Esta sexta-feira, 17 de novembro, Luis Rubiales foi suspenso pelo Tribunal Administrativo do Desporto, durante um período de três anos, de qualquer atividade relacionada com o futebol.

Em causa, estão os acontecimentos e polémicas envolvendo Jenni Hermoso e a final do Campeonato Mundial Feminino e por ter agarrado os genitais enquanto celebrava, avança o jornal “El Español”.

Esta não é a primeira suspensão do antigo dirigente da federação espanhola. No final do passado mês de outubro, Rubiales também recebeu uma suspensão, pela mesma quantidade de tempo – três anos – pela FIFA. Segundo o órgão, através da sua conduta, o antigo dirigente da federação espanhola quebrou o artigo 13 do Código Disciplinar da FIFA.