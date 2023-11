Madonna recebe Jean-Paul Gaultier em palco no concerto em Lisboa

Madonna esteve em Lisboa para atuar na segunda-feira e na terça-feira. No segundo concerto da cantora, quem subiu ao palco foi Jean-Paul Gaultier.

Nos últimos dois dias, segunda-feira, 6, e terça-feira, 7, Madonna esteve em Lisboa para atuar no Altice Arena. No segundo concerto de Lisboa da tour da cantora, a artista recebeu um convidado no palco: o estilista francês Jean-Paul Gaultier, de 71 anos.

Jean-Paul está em Portugal a propósito seu “Fashion Freak Show” e foi convidado a subir ao palco num momento que tem se repetido na digressão “Celebration Tour”. Os bailarinos da “rainha do pop” desfilam pelo palco e recebem uma nota de zero a dez.

Madonna e o estilista estavam a cargo de dar as notas. Nas redes sociais, Gaultier chegou a partilhar imagens divertidas desse momento.