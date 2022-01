Mafalda Sampaio recebe prémio: “Não poderia estar mais grata”

Mafalda Sampaio recebeu o Prémio Cinco Estrelas na categoria dos Influenciadores Digitais. A “influencer” mostrou-se feliz com a premiação.

A influenciadora digital anunciou, no perfil de Instagram, que foi distinguida com um prémio pelo seu trabalho no Youtube e restantes redes sociais.

“Ganhei o Prémio Cinco Estrelas e não poderia estar mais grata a todas as pessoas que me têm vindo a acompanhar. Este prémio é atribuído com base em parâmetros como confiança, satisfação inovação e carisma, avaliados pelo consumidor”, começou por agradecer.

“Em 2014, quando publiquei o meu primeiro vídeo no YouTube, estava longe de imaginar as proporções que isto iria tomar. Sou muito feliz a partilhar parte da minha vida e experiências convosco”, prosseguiu, referindo-se ao canal em que se intitulava como “A Maria Vaidosa”.

“Obrigada por tornarem tudo isto possível e, acima de tudo, por confiarem”, concluiu.

A criadora de conteúdos é mãe do filho mais novo, Francisco, que nasceu em novembro do ano passado, e da filha mais velha, Madalena. Os dois são fruto do relacionamento que a “influencer” mantém com Guilherme Machado.