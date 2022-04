Manuel Luís Goucha reage ao afastamento de Quintino Aires da TVI

Manuel Luís Goucha abordou o afastamento de Quintino Aires da TVI, resultado das afirmações polémicas do psicólogo, e deu a sua opinião.

“Eu conheço o Quintino Aires há muitos anos, não é? E o Quintino Aires sempre se pautou pela frontalidade das suas ideias. Eu acho que ele muitas vezes cai no exagero. O perigo das nossas opiniões torna-se maior quando procuramos generalizar. Não podemos generalizar”, começou por dizer em entrevista ao site NIT.

“Eu penso que as afirmações dele terão sido a gota de água para uma série de casos anteriores. Eu sinceramente não sei se o teria cancelado do programa, mas não é a mim que me cabe esse tipo de decisões”, acrescentou o apresentador ao mesmo site.

O comunicador, de 66 anos, lembrou ainda que em Democracia há direito à liberdade de expressão.

“Portanto, o perigo das afirmações do Quintino Aires é a generalização. Esse é sobretudo o maior perigo. Agora, numa democracia nós temos direito à liberdade de expressão, mas há um limite, ele exercitou a liberdade de expressão dele, a opinião dele e cabe também à estação que o recebe cancelar ou não a sua participação. Não me meto nisso”, afiançou.

Quando questionado se acha importante haver representatividade LGBTQI+, num programa como o “Big Brother”, o apresentador aproveitou para dizer que concorda com algumas opiniões do psicólogo.

“Quer a minha opinião sincera? Eu acho que é um trabalho importante mas temos cada vez mais de trabalhar para que não seja um assunto. O facto de eu ser homossexual não me faz nem mais nem menos do que qualquer outra pessoa. Estou integrado numa sociedade que é a sociedade portuguesa. Não sou, não quero ser nem nunca serei bandeira de coisíssima nenhuma. Eu não me guetizo. Sou contra os guetos. Nunca na minha vida me guetizei pelo facto de ter uma orientação sexual. A orientação sexual não me define e portanto eu não sou bandeira de uma comunidade, seja ela qual for. E aí concordo com o Quintino Aires: eu sou homossexual, integrado numa sociedade. E é para isso que temos de caminhar”, disse Manuel Luís Goucha.

“Com certeza que a comunidade LGBTQI+ — mais não sei quantas letras a seguir, porque vão sempre acrescentando letras consoante a comunidade vai sendo enriquecida —, com certeza que tem feito um grande trabalho. Eu sei que não sou bem visto pela comunidade e estou-me absolutamente nas tintas”, acrescentou.

Recorde-se que Quintino Aires foi afastado da estação de Queluz de Baixo devido a afirmações polémicas, e consideradas homofóbicas, sobre um dos concorrentes do “Big Brother”.