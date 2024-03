Marcelo e Costa na despedida ao cineasta António-Pedro Vasconcelos

O Presidente da República e o primeiro-ministro estiveram esta quinta-feira, 7 de março, no último adeus a António-Pedro Vasconcelos.

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa estiveram ontem à tarde no velório do cineasta Antonio-Pedro Vasconcelos, que morreu na passada quarta-feira, 6 de março, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, aos 84 anos. Marcelo e Costa transmitiram os pêsames à família do também escritor e comentador na cerimónia que aconteceu na Gare Marítima de Alcântara.

“Éramos amigos e camaradas de luta. Era uma pessoa muito exigente e perdemos o realizador que mais gostava do público”, disse o primeiro-ministro à N-TV.

“Todos os filmes dele contam histórias que interessam as pessoas e revelam criatividade”, acrescentou António Costa, que sublinhou a obra de António-Pedro Vasconcelos, uma série que a RTP vai exibir, sobre o 25 de abril. “Concluiu uma série sobre o momento e é uma das melhores formas de celebrarmos a data”.

Além de Marcelo e Costa estiveram na Gare Marítima de Alcântara os atores João Catarré, Pedro Granger, Manuel Marques, Virgílio Castelo, além de outras figuras como João Soares, Miguel Sousa Tavares, Luís Marques, Nicolau Santos, Fernando Alvim e Rui Pedro Tendinha.

O funeral do cineasta realiza-se hoje, dia 8 de março, às 13.30H, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, onde o corpo estará a partir das 11:00, segundo a família.

António-Pedro Vasconcelos realizou grandes sucessos do cinema português, como “O Lugar do Morto”, de 1984, “Jaime”, em 1999, “Os Imortais”, de 2003, e “Call Girl”, em 2007.