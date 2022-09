Marco Horácio explica que filha sofreu complicação no pós-parto

Marco Horácio explicou que a filha Maria Leonor sofreu uma complicação no pós-parto e teve de ser transferida do Hospital de Cascais para o Santa Maria.

O apresentador foi pai pela segunda vez recentemente, o primeiro fruto do namoro com Sara Biscaia. Quando já estava em casa, o comediante fez questão de agradecer aos profissionais de saúde.

“Não podíamos deixar de agradecer publicamente ao Hospital de Cascais (maternidade e neonatologia) pela atenção, profissionalismo e zelo pela nossa pequenina, ao serviço de cuidados intensivos/intermédios do Hospital de Santa Maria pela rápida resposta, carinho, dedicação e paciência connosco e com a Leonor”, disse, num vídeo publicado no Instagram.

Devido a uma complicação que existiu, Marco Horácio diz que a bebé só veio para casa no dia 23 de setembro, assegurando que Maria Leonor, de 49 cm e 3.790 quilos, se encontra bem de saúde.

Recorde-se que o humorista tem ainda um filho mais velho fruto de um relacionamento anterior.