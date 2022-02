Marco Paulo anuncia o fim da carreira: “Dentro de dois anos vou parar”

Depois de 55 anos de carreira na música, Marco Paulo anunciou que vai despedir-se dos palcos dentro de dois anos.

O artista, de 76 anos, revelou esta segunda-feira, 1 de fevereiro, em direto no programa “Alô Portugal”, da SIC, que a carreira profissional de mais de meio século está prestes a terminar.

“Minhas amigas e meus amigos, Portugal, foram 55 anos de carreira. Gostava de transmitir a todos, de partilhar com vocês, que são a razão da minha vida, que dentro de dois anos vou despedir-me dos palcos, dentro de dois anos vou parar”, afirmou. “A minha atividade de grande ‘lufa-lufa’ vai terminar”, acrescentou.

Apesar do fim da carreira, o cantor admitiu que poderá gravar novas músicas e discos ou até dar concertos em grandes salas esporadicamente se assim o entender.

“Preparem-se porque ainda não sei como vou dizer que terminei”, realçou, em lágrimas.

Marco Paulo tinha garantido, este domingo, 31 de janeiro, que iria fazer uma “revelação” no programa da SIC, apresentado por Ana Marques e José Figueiras, combatendo a estreia do formato da TVI “Esta Manhã”, com Nuno Eiró e Sara Sousa Pinto.