Marco Paulo mandou calar Ana Marques? Cantor diz que foi “uma brincadeira”

Marco Paulo quebrou, finalmente, o silêncio, em relação à polémica na qual mandou calar Ana Marques. O cantor desmente e garante que tudo não passou de uma brincadeira.

Mandou ou não mandou calar Ana Marques durante o programa da SIC com o seu nome no último sábado? Na emissão vê-se que sim, mas Marco Paulo garante que “não”, depois das críticas de muitos internautas que o apelidaram de “prepotente”.

Em declarações à revista “TV 7 Dias”, o intérprete começou por fazer juras de amor à companheira de “plateau”. “Eu amo a Ana Marques, é a minha bengala, a minha companheira de trabalho e grande apresentadora de televisão.”

Seguiu-se a garantia. “Não mandei calar a Ana Marques, há certas pessoas que só veem maldade. Disse aquilo numa brincadeira, porque nós brincamos muito”.

Marco Paulo concluiu as declarações à revista com uma justificação. “Não é fácil estar cinco horas no ar. Temos de nos divertir para as pessoas em casa se sentirem à vontade”, rematou.

Recorde-se que, nesta semana, também Ana Marques desvalorizou o sucedido mas, no direto, não evitou um “sorriso amarelo” e as palavras “me calei”.