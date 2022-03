Maria Botelho Moniz “de queixo caído” com audiências do “Você na TV!”

Depois de se estrear a solo no “Você na TV!”, esta segunda-feira, a apresentadora assumiu estar “de queixo caído” com as audiências do programa da TVI.

Maria Botelho Moniz afirmou nas redes sociais que está surpreendida com os resultados conseguidos na primeira vez como apresentadora a solo no “Você na TV!”, que foi líder de audiência, com mais de meio milhão de espetadores.

“Obrigada. Devia agradecer com um texto elaborado e eloquente, mas estou de queixo caído. Só consigo dizer isto: obrigada. E que ninguém duvide que os anjos da guarda existem. Ontem o ‘Você na TV!’ foi o programa mais visto durante a manhã. Liderou com uma audiência média superior a meio milhão de espectadores e um share de 25%. Obteve o melhor share do ano. O programa atingiu o pico máximo às 12h29 com mais de 700 mil espectadores. Obrigado por estar com a TVI”, destacou numa publicação no Instagram.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz vai apresentar o “Você na TV!” durante três semanas, o período de férias de Manuel Luís Goucha.

