Maria Botelho Moniz já é mãe. Conheça o nome do bebé

Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata deram as boas-vindas ao primeiro filho. Nas redes sociais, partilharam uma imagem do bebé e divulgaram o nome.

Já nasceu: Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata deram as boas-vindas ao filho Vicente. Nas redes sociais, a apresentadora do “Dois às 10” partilhou alguns registos do bebé e mostrou-se sorridente a segurar o menino.

Na caixa de comentários, várias figuras públicas reagiram. “Muitos parabéns! Tão lindo!”, escreveu Angela Costa, “Que maravilha”, comentou Maria Cerqueira Gomes, “Bem-vindo, Vicente! O dia mais feliz chegou! Muitas felicidades!”, disse Tânia Ribas de Oliveira.

Recorde-se que a comunicadora trabalhou até aos nove meses de gestação e, dias antes do nascimento, o pai, Pedro Bianchi Prata, sagrou-se tetracampeão mundial de Bajas.

Após conquistar o título, Pedro dedicou, através da página de Instagram, algumas palavras à companheira: “Tenho ao meu lado uma mulher de uma bondade, humildade e simplicidade única. Só quero chegar a casa para os abraçar”, referiu, na altura.