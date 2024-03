Saída de Maria Botelho Moniz das manhãs teve implicâncias salariais

Cinco meses após ter dado à luz o primeiro filho, Maria Botelho Moniz regressou à TVI, mas não às manhãs. Com a mudança, a apresentadora sofreu alegadamente cortes salariais.

Em novembro de 2023, Maria Botelho Moniz deixou o matutino “Dois às 10” para dedicar-se à maternidade. Cinco meses após o nascimento de Vicente, fruto da relação com Pedro Bianchi Prata, a apresentadora regressou à TVI, mas não às manhãs, como estava inicialmente previsto.

Uma fonte revelou à revista TV Mais que esta mudança teve implicâncias no salário da comunicadora: “Os contratos dos apresentadores estão sempre sujeitos a várias cláusulas. Há um vencimento fixo e depois há alguns variáveis, seja as autopromoções ou as chamadas de valor acrescentado”, explicou.

“Ou seja, tanto o Cláudio Ramos como a Cristina Ferreira ou o Goucha recebem um valor por objetivos, tal como acontecia também com a Maria. Quanto mais chamadas para os passatempos venderem, mais recebem. Os espaços publicitários inseridos no programa que fizerem é outro ‘extra’”, rematou.

Contactada pela N-TV, a estação de Queluz de Baixo sublinhou que não comenta quaisquer relações contratuais.

Cristina Ferreira que, durante o período da licença de maternidade, fez dupla com Cláudio Ramos, irá permanecer na condução do programa. Em contrapartida, Maria Botelho Moniz está responsável pelos fins da tarde, com o formato “Big Brother – A Escolha”.