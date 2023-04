Maria Cerqueira Gomes vestida de noiva e com o “Casamento Marcado”

A TVI acaba de anunciar que a apresentadora Maria Cerqueira Gomes vai conduzir o novo “reality show” da estação, “Casamento Marcado”.

Ainda não é com o toureiro espanhol Cayetano Rivera, mas a comunicadora vai ter um “enlace” muito em breve… com um novo programa: Maria Cerqueira Gomes é a apresentadora do novo “reality show” da TVI, “Casamento Marcado”.

A novidade foi dada na manhã desta sexta-feira no matutino “Dois às 10”, na qual Maria Cerqueira Gomes apareceu vestida de noiva. A comunicadora sucede, assim, a Cristina Ferreira na apresentação de um “reality show”, já que a diretora de Ficção e Entretenimento conduz “O Triângulo”, todos os domingos.

Recorde-se que, nas últimas semanas, muito se tem especulado sobre o romance de Maria Cerqueira Gomes com o toureiro espanhol Cayetano Rivera: depois de terem sido apanhados no fim de semana de Páscoa em Veneza, Itália, a apresentadora terá juntado o novo companheiro a Manuel Luís Goucha.

“Tal como a Maria vai a Espanha, vem Cayetano a Portugal. O amor parece estar no seu melhor”, revelou Rui Oliveira, marido do apresentador da TVI. “Na segunda-feira ele acompanhou as gravações do programa dela. E já foi apresentado ao Manuel Luís Goucha. Não tarda nada tenho de ir buscar uma fatiota a Milão para o casamento”, brincou de seguida.