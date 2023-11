Marina Machete entre as 20 classificadas no concurso Miss Universo

A portuguesa Marina Machete fez história, numa noite em que Sheynnis Palacios, da Nicarágua, foi coroada Miss Universo.

Entre as 84 participantes do concurso Miss Universo, Marina Machete classificou-se como uma das 20 semifinalistas.

A jovem, de 28 anos, fez história ao tornar-se a primeira mulher transgénero portuguesa a competir no concurso de beleza e ainda conseguiu ficar entre as 20 melhores.

A grande vencedora da noite foi Sheynnis Palacios, da Nicarágua. O segundo lugar foi para a tailandesa Anntonia Porsild, de 27 anos, e a australiana Moraya Wilson, de 22, ocupou a terceira posição.

Recorde-se que Marina Machete não era a única mulher transgénero a competir no concurso de beleza. Rikkie Kollé tornou-se, em julho deste ano, a primeira transgénero vencedora do Miss Holanda. As duas mostraram-se muito unidas durante os dias que antecederam a final.

Antes de Marina Manchete e Rikkie Kollé, o concurso, que tem como objetivo celebrar as mulheres do mundo, apenas havia recebido uma mulher transgénero. Angela Ponce foi a primeira mulher trans a desfilar no Miss Universo. Natural de Espanha, a modelo, de 32 anos, participou na 67º edição do evento, que decorreu na Tailândia.