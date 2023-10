Miss Universo: Eis as três mulheres transgénero que disputam a coroa

Em 2012 o concurso Miss Universo eliminou a regra que não permitia a participação de pessoas transgénero na competição. Este ano, Marina Machete e Rikkie Kollé competem pela vitória.

Marina Machete, uma mulher transgénero, foi coroada Miss Portugal e irá representar o país no concurso Miss Universo 2023, que irá realizar-se a 18 de novembro, em El Salvador. A jovem, de 28 anos, vive em Palmela e, além de modelo, é hospedeira de bordo há cinco anos. Embora seja uma novidade em Portugal uma mulher transgénero representar uma nação num concurso de beleza, já houve mais casos no mundo.

Rikkie Kollé tornou-se, em julho deste ano, a primeira transgénero vencedora do Miss Holanda. Nascida a 6 de abril de 2001, a jovem era, segundo a imprensa internacional, atriz, antes de dedicar-se ao universo dos concursos de beleza. Juntamente com a portuguesa, Marina Manchete, a holandesa vai competir pela coroa no 72º concurso da Miss Universo, que decorrerá na América Central.

Antes de Marina Manchete e Rikkie Kollé, o concurso, que tem como objetivo celebrar as mulheres do mundo, apenas havia recebido uma mulher transgénero. Angela Ponce fez história ao tornar-se a primeira mulher trans a desfilar no Miss Universo. Natural de Espanha, a modelo, de 32 anos, participou na 67º edição do evento, que decorreu na Tailândia.

Foi em 2012 que o concurso Miss Universo eliminou a regra que não permitia a participação de pessoas transgénero na competição, após a desqualificação da canadiana Jenna Talackova.