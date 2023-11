Marina Machete já pisou o palco da Miss Universo em El Salvador

Perto da coroação de Miss Universo, Marina Machete já pisou o palco do concurso em El Salvador.

El Salvador será o palco do concurso Miss Universo. Marina Machete, a representante portuguesa, já está no país para participar no evento e já pisou nos palcos do concurso. A hospedeira de bordo, de 28 anos, participou na competição preliminar que aconteceu esta quinta-feira, 15.

Marina, que fez história ao vencer o concurso Miss Portugal por ser a primeira mulher transgénero a concretizá-lo, nos desfiles, utilizou um fato de banho, mas também um vestido longo e encarnado, do criador venezuelano Luís Bisanti. Segundo o criador, “representa feminilidade e elegância. Mangas gigantes em forma de flores que representam a beleza efémera e honram as terras tropicais que dão as boas-vindas à bela Miss Portugal”.

Sábado, 18 de novembro, será o dia decisivo da Miss Universo. Nesse dia, serão conhecidas as semifinalistas e, no final da noite, quem será coroada com o título universal.