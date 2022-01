Marta Cruz esclarece estado de saúde do pai

A filha de Carlos Cruz esclareceu, ao final da tarde desta quarta-feira, o verdadeiro motivo do internamento do ex-apresentador, que teve um AIT e não um AVC.

Os fãs de Carlos Cruz acordaram na manhã desta quarta-feira sobressaltados pela notícia da revista “Nova Gente”, que dava conta do internamento do “Sr. Televisão” com um AVC.

A generalidade dos meios de comunicação social deu eco da notícia, mas Marta Cruz, filha do conhecido ex-apresentador, veio agora esclarecer o estado de saúde do pai.

“Pequeno esclarecimento: O meu pai não teve um AVC e sim um AIT. Faz hoje um mês. Tudo tranquilo! Foto daquele dia. Cansados mas bonitos!” escreveu a ex-modelo no perfil de Instagram, numa foto na qual aparece ao lado de Carlos Cruz.

Um AIT é um Ataque Isquémico Transitório, um problema cerebral temporário causado pela falta de fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro.