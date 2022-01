Marta Temido confessa que os jantares são “tumultuosos” com a irmã médica

A ministra da Saúde admitiu tensão na família devido à pandemia de Covid-19, sobretudo nos jantares “tumultuosos” com a irmã médica.

Com o número de infetados com a Covid-19 a aumentar, Marta Temido esteve esta terça-feira no “Dia de Cristina”, na TVI, para fazer um balanço da evolução da pandemia. No entanto, a ministra da Saúde acabou por revelar detalhes privados sobre a família, nomeadamente da relação com a irmã médica.

Marta Temido confessou que “são poucos os almoços de família que não são tumultuosos” devido ao descontentamento por parte dos profissionais de saúde. “A maior vítima desta nossa circunstância é a minha mãe”, assumiu.

Questionada por Cristina Ferreira se “nunca pensou em desistir”, a ministra da Saúde admitiu que já teve momentos em que achou que “não podia mais”, mas sublinhou que está “disponível para ir embora quando os portugueses entenderem”.

“Não posso. Seria uma cobardia. Estou disponível para me ir embora, quando os portugueses entenderem que é o momento. Nós não podemos desistir quando as pessoas precisam de nós. Já tive vontade, já tive momentos em que achei que não podia mais, mas, na verdade, estamos todos assim, não?”, afirmou.