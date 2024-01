Matilde Reymão usou aulas de surf com o namorado para a nova novela

Intérprete dá vida a “Cacau”, uma jovem que pratica surf no Brasil. Namorado é profissional da modalidade e deu as dicas.

Matilde Reymão, 23 anos, é a protagonista de “Cacau”, a novela que estreou na segunda-feira na TVI e liderou as audiências no horário. A jovem dá vida à personagem com o mesmo nome, que vive entre a fazenda e as ondas das praias da Bahia. Para dar vida ao papel, a atriz teve a ajuda do namorado, o surfista profissional Nic Von Rupp. “Disse-lhe que a personagem ia surfar e ele respondeu logo que foi bom aprender com ele para ter mais ferramentas para a minha profissão”, refere Matilde Reymão. “Eu já tinha noções de surf, porque tinha surfado com o Nic, mas ainda não fiquei com o bichinho porque não tenho tido tempo para praticar”, justifica.

Pessoa “muito ligada à natureza”, como a “Cacau”, e que adora a “sensação de estar no mar”, Matilde Reymão não tem surfado nos últimos meses, por recear lesões. “Agora não posso arriscar o surf, porque posso magoar-me e as gravações podem parar por causa de uma lesão. Nesta fase tem de ser muito doseado, porque a minha atenção vai a cem por cento para o projeto”.

Além de professor de surf, o namorado também ajuda a “bater texto”. “O Nic está sempre nos ensaios, a ouvir-me, a escutar as minhas ideias e opina, diz o que gostou e não gostou, ele é um bom crítico, não diz as coisas só para me agradar!”.

Apesar de gravar a novela “de segunda a sexta e, às vezes, ao sábado”, Matilde Reymão reserva tempo para a vida pessoal: “A minha forma de recarregar energias é estar perto dos meus, por exemplo, entre cenas, arranjo tempo de ir dar um beijinho à minha tia-avó e volto rapidamente”.

Sobre a estreia de “Cacau”, a atriz ficou “sem palavras”. “É a minha primeira protagonista e é uma responsabilidade muito grande. São mais cenas que têm de ser gravadas por dia e a história anda à volta dela, então acabo por contracenar com todos os elencos”.

As pessoas abordaram-na na rua, depois de ver o “teaser” da trama, por um motivo muito peculiar. “As pessoas falam muito do meu cabelo, que é uma coisa que salta à vista”.

Os primeiros tempos a gravar, acrescenta, foram de “grande nervosismo”. “Nos primeiros dias andei a tremer, estava mesmo muito nervosa, apesar de estar preparada há alguns meses. O princípio de algo é sempre muito desafiante, até porque esta novela é mais cinematográfica e temos de ter atenção a detalhes que se calhar, ao fazermos um take, não teríamos”, conclui Matilde Reymão.