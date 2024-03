Megan Fox confirma fim de noivado com Machine Sun Kelly

Megan Fox foi convidada de Alexandra Cooper para o podcast “Call Her Daddy” e confirmou o fim de noivado com o rapper Machine Gun Kelly.

Em 2022, depois de dois anos de namoro, Megan Fox e Machine Gun Kelly ficaram noivos. No entanto, e após especulações por parte dos fãs, a atriz de “Transformers” confirmou o fim de noivado do rapper, que aconteceu no final de 2023.

A revelação foi feita durante o podcast “Call Her Daddy”, de Alexandra Cooper, mas, ainda assim, Megan não revelou em que pé está a relação com o artista.

“Acho que o que aprendi com esta relação é que não é para consumo público, por isso, a partir de agora, não tenho mais comentários a fazer sobre o estado atual da relação”, referiu.