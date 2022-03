Miguel Costa de volta aos palcos com nova peça de teatro

Miguel Costa estreia-se com “Um Anjo Com Barbas” já no próximo sábado, 15 de fevereiro, no Auditório Fernando Lopes-Graça, em Cascais.

“Um Anjo Com Barbas” tem sido uma “viagem alucinante” para Miguel Costa. É que durante a sua carreira profissional o ator “nunca deu vida a tantas personagens” num só projeto.

“Um texto da enorme Alice Vieira, que nos deu a oportunidade de criar, sem barreiras e sem condições, também no melhor dos sentidos. Um elenco maravilhoso, comandado por um timoneiro tão especial como o Manuel Pureza. Um espetáculo para toda a família, com muitos motivos para rir”, disse o ator.

Esta nova peça de teatro da autoria de Alice Vieira é um espetáculo infantil que traz o ator de volta aos palcos.

“É uma história louca, divertida e cheia de humor. Não se trata de uma peça de teatro infantil convencional. Aqui fomenta-se a loucura como ponto de partida para umas boas gargalhadas, onde o riso e o inesperado assumem um papel fomentador da imaginação e criatividade nas crianças”, explicou.

Apesar de sobejamente conhecido do público, pelos seus papéis nas novelas nacionais, Miguel Costa tem um longo percurso também no teatro. Anteriormente, integrou diversas peças de teatro como “Morreste-me”, “O Aldrabão”, “Uma Mulher Sem Importância”, entre muitas outras.

Miguel Costa partilha este espetáculo com os atores Constança Carvalho Neto, Diogo Fialho, Diogo Martins, Joana Sapinho, Martinho Silva e Tiago Retré, encenados por Manuel Pureza.

