Miguel Sousa Tavares revela fim da carreira como jornalista

Miguel Sousa Tavares revelou o fim da carreira como jornalista. O comunicador vai dedicar-se à ficção. “Nunca mais faço uma entrevista”, afirmou.

O jornalista anunciou, em declarações à revista “Visão”, que se vai afastar do Jornalismo por estar na altura de abandonar a área.

“Já chega, tenho de ir saindo do palco”, contou. “Nunca mais faço uma entrevista… Acabaram as reportagens, as entrevistas, isso tudo. Ponto final”, acrescentou Miguel Sousa Tavares.

Lembre-se que o também escritor, que lançou o livro “Último Olhar”, esteve no início da semana no meio de polémica por ter considerado que um jovem que entra no mercado de trabalho pode auferir 2700 euros.