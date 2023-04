Mimicat já partiu para Liverpool a caminho da Eurovisão

A vencedora do Festival da Canção, Mimicat, partiu na manhã deste sábado para Liverpool, onde vai representar Portugal na Eurovisão.

A caminho do sonho: Mimicat e uma delegação da RTP partiram na manhã deste sábado para Liverpool, em Inglaterra, onde a cantora vai representar Portugal na primeira semi-final da Eurovisão, no dia 9 de maio, depois de ter vencido o Festival da Canção com a música “Ai Coração”.

Mimicat tem-se desdobrado, nos últimos dias, em entrevistas e à N-TV confessou o sabor de ter vencido o Festival da Canção, organizado pela RTP. “Sei que quero fazer um cabaret em Liverpool, mas ainda não faço ideia de como o vou fazer. Espera-me muito trabalho, muitas horas de reunião com a equipa para fazer isto num palco como o da Eurovisão – é de outra escala e a competição é fortíssima, eles fazem coisas assombrosas, mas neste momento estou a zeros”, admitiu Mimicat.

Mimicat atua na semifinal, a 9 de maio, precisamente a data em que cantou Salvador Sobral, que ganhou a Eurovisão na Ucrânia, em 2017, com o tema “Amar pelos Dois”.

“Deus queira que seja um bom presságio e a final, a 13 de maio, é dia de Nossa Senhora de Fátima, já viram? Pode ser que ela puxe uns cordelinhos”, respondeu a artista, bem-disposta. “Mais a sério, isto é só uma coincidência muito engraçada, mas não acredito muito nessas coisas… sou muito de ‘bora lá trabalhar’”.