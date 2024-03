Mónica Jardim lembra diagnóstico da mãe no “Goucha”

A apresentadora do “Somos Portugal” vai estar esta quinta-feira, 7 de março, à conversa com Manuel Luís Goucha. Mónica Jardim recorda a morte da mãe.

A mãe de Mónica Jardim foi diagnosticada, aos 79 anos, com um angiossarcoma, um tipo de cancro agressivo nos vasos sanguíneos, e acabou por não resistir.

A apresentadora do “Somos Portugal” vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha esta quinta-feira, 7 de março, no programa das tardes da TVI e, no vídeo promocional, é possível perceber que irá falar sobre a morte da mãe.

“A minha mãe tinha 79 anos quando lhe foi diagnosticado um angiossarcoma e ela dizia-me ‘Mónica, eu não vou ter tempo para me curar’. E esta frase marcou-me porque ela sabia que tinha um prazo”, disse, visivelmente emocionada.

“Um filho não está preparado para uma coisa destas, nem para ver uma degradação física de uma mãe, nem psicológica ao mesmo tempo, é um murro no estômago”, acrescentou.