“Morangomania”, formato dedicado aos “Morangos com Açúcar”, vai estrear-se

Após a estreia de “Morangos com Açúcar”, chega agora “Morangomania”, programa de entrevistas dedicado à série.

Foi há 20 anos que os “Morangos com Açúcar” prenderam a atenção dos portugueses. Agora, duas décadas depois, o sucesso televisivo regressa, numa colaboração entre a TVI e a Prime Video.

A primeira temporada estreou-se a 23 de outubro e, na próxima segunda-feira, 21 de novembro, mais um episódio vai para o “ar”. Contudo, outro programa vai ser lançado e está relacionado com a série.

“Morangomania”, formato dedicado à trama juvenil, vai chegar à TVI Ficção também na próxima segunda-feira. Tiago Castro, o famoso “Crómio”, será o apresentador e “o programa pretende fazer uma viagem no tempo, com as memórias dos atores da sua série favorita”, lê-se em comunicado.

“O formato terá sempre entre três a quatro convidados de cada uma das séries, com momentos criados que desbloqueiam os temas e provoquem de alguma forma a conversa sobre assuntos e aspetos dessa série”.

As primeiras convidadas do programa são Marta Faial e Inês Simões no episódio de segunda-feira, 21 de novembro.