“Morangos com Açúcar”: Veja as imagens do lançamento da série juvenil que estreia a 23 de outubro

O “remake” da série juvenil “Morangos com Açúcar” está prestes a estrear. O evento de lançamento aconteceu esta quinta-feira, 19 de outubro.

Foi há 20 anos que os “Morangos com Açúcar” prenderam a atenção dos portugueses. Agora, duas décadas depois, o sucesso televisivo regressa, numa colaboração entre a TVI e a Prime Video.

A primeira temporada, que irá estrear a 23 de outubro, conta com dez episódios, a segunda temporada, também com dez episódios, é lançada no início de 2024 e a terceira chega antes do verão de 2024.

O evento de lançamento do “remake” da série juvenil aconteceu no espaço Time Out, no Mercado da Ribeira, em Lisboa. Tiago Castro, mais conhecido pelos fãs dos “Morangos” como “crómio”, foi o grande anfitrião do lançamento.

Piet Hein Bakker, diretor da Plural Entertainment, foi um dos convidados que discursou na cerimónia.