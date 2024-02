Morreu o ator José Pinto aos 95 anos

Iniciou a carreira no teatro, mas participou em várias telenovelas. O ator José Pinto morreu esta quinta-feira, 15 de fevereiro, aos 95 anos.

José Pinto morreu esta quinta-feira, 15 de fevereiro, aos 95 anos. A notícia foi avançada, através do Facebook, pela família.

“É com grande pesar que anunciamos a morte do nosso José Pinto, tendo falecido calmamente em sua casa na passada noite. Aproveitemos este momento não apenas para lamentar esta triste notícia, como para celebrar a vida e obra de um homem que sempre procurou dar o melhor de si aos outros, seja através do pequeno ou grande ecrã, teatro ou cara a cara com aqueles que lhe foram mais próximos”, pode ler-se no comunicado.

O corpo estará em câmara ardente na Igreja do Candal em Vila Nova de Gaia esta sexta-feira, 16 de fevereiro, a partir das 14 horas. O funeral acontece no sábado, 17 de fevereiro, pelas 10 horas.

O ator estreou-se no Teatro Experimental do Porto, mas durante a carreira participou em filmes como “Vale Abraão” ou “Capitão Falcão”. Na televisão, José Pinto fez várias novelas, como “A Lenda da Garça”, “Dei-te Quase Tudo” e “Perfeito Coração”.