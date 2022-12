Morreu Pelé, aos 82 anos: um dos melhores jogadores da História não resistiu ao cancro

O Desporto mundial está de luto: Pelé, uma das maiores lendas do futebol, morreu aos 82 anos, depois de várias semanas a lutar pela vida.

O “rei” morreu aos 82 anos. Após várias semanas hospitalizado, Pelé não resistiu à doença, um cancro no cólon.

Para muitos considerado o melhor jogador de todos os tempos, ao lado de Maradona, a lenda brasileira, nascida Edson Arantes do Nascimento, foi eleita pela FIFA, em 2000, como “O Melhor do Século XX”.

Nascido em Minas Gerais, no Brasil, a 23 de outubro de 1940, Pelé representou a sua equipa de sempre, o Santos, com a qual ganhou duas Taças dos Libertadores e foi por duas ocasiões campeão mundial de clubes.

Estreou-se com apenas 16 anos na Seleção brasileira e venceu três títulos mundiais pelo Brasil.

No Mundial do Catar foi lembrado pelos adeptos e respondeu sempre com esperança, até perder a vida nesta quinta-feira.