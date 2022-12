Pelé deixa mensagem aos fãs após novo internamento

Pelé voltou ao Instagram para tranquilizar os seus fãs depois de ter sido internado na noite de sábado, 3 de dezembro.

O ex-jogador de futebol, que está a travar uma batalha contra um cancro no cólon, assegurou que está “forte”.

“Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo o meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipa médica e de enfermagem, por todo zelo que tenho recebido”, começou por escrever.

“Eu tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vindas do mundo inteiro, me mantém cheio de energias. E assistir o Brasil na Copa do Mundo também! Muito obrigado por tudo”, rematou.