Motorista que atropelou Kayky Brito está de volta ao trabalho

Kayky Brito foi atropelado no Rio de Janeiro e encontra-se sedado no hospital. O motorista envolvido já está de volta ao trabalho.

Na madrugada de sábado, 2 de setembro, o ator brasileiro Kayky Brito, de 34 anos, foi brutalmente atropelado. O acidente aconteceu quando Kayky estava a conviver com uns amigos, na Barra da Tijuca, e acabou por ser abalroado por um motorista de TVDE.

O ator encontra-se sedado num hospital em Copacabana e está a respirar com o auxílio de aparelhos. Não houve mudanças no quadro de saúde do brasileiro, afirmou a unidade médica.

Contudo, o motorista que atropelou Kayky, condutor de TVDE, já está de volta ao trabalho. Diones Coelho da Silva anunciou que recebeu um veículo da 99, plataforma de serviços TVDE, para retomar o trabalho. O motorista conseguiu arrecadar 178 mil reais (cerca de 33 mil euros) para arranjar o veículo, que ficou com danos.