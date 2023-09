“Não aguentava de dores”: Ator Igor Regalla no hospital com grave infeção num pé

O ator Igor Regalla utilizou as redes sociais para fazer um longo desabafo sobre o último mês e meio, tempo em que esteve a tratar uma grave infeção num pé.

“Abençoado é quem tem sorte no caos”. É este o início de um longo texto e desabafo de Igor Regalla. O ator esteve um mês e meio a tratar de uma grave infeção que ganhou num pé, muito desse tempo passado no hospital.

“Fui correr para a praia. Fiz uma ferida no pé que decidi ignorar. Infetou e dei por mim a precisar que me viessem buscar à cama, em casa, porque já não aguentava de dores no pé e já estava com febre…”, começou por contar.

“Da primeira vez que fui ao São Francisco Xavier, antes deste episódio da cama, depois de ter saído das gravações porque já não conseguia pôr o pé no chão, mandaram-me para casa após lá ter ficado sete horas à espera, com um antibiótico. Quatro dias de antibiótico: nada de melhorias”, escreveu.

“Acordei a um sábado com febre e dores agonizantes e liguei para o 112 que acabou por me vir buscar à cama, literalmente. À chegada do São Francisco Xavier, tentaram extrair a bactéria numa pequena cirurgia… nunca gritei tanto… percebeu-se que o ideal seria anestesia geral e lá fui eu para o bloco de operações. Acordei as 2:00 da manhã com picos de dor que só acalmavam com morfina”, acrescentou.

O ator agradeceu a todos os que participaram na sua recuperação, como a equipa médica e família, assim como os amigos e colegas José Condessa, Soraia Tavares e Dalila Carmo que o foram visitar ao hospital.

Por fim, deixou um “obrigado” ao Serviço Nacional de Saúde. “Muito obrigado, também, a todos os heróis que trabalham no SNS. São heróis sem capa que precisam de mais que palmas às 22:00 da noite. Obrigado, obrigado, obrigado!”, terminou Igor Regalla.