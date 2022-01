“Nazaré” estreia no Médio Oriente em breve

“Nazaré” foi comprada pelo maior operador televisivo do Médio Oriente, o MBC Group, e irá estrear em breve em vários países, entre os quais Arábia Saudita e Egito.

A novela protagonizada por Carolina Loureiro, produzida pela SP Televisão para a SIC, será dobrada em arábico e irá estrear no canal MBC+ DRAMA, no dia 10 de agosto.

Esta é mais uma venda relevante na estratégia de internacionalização da SIC. Recorde-se que a SIC vende conteúdos para 80 países e, este ano, a estação da IMPRESA vendeu “Golpe de Sorte” a um canal russo, o Fenix TV. “Paixão” foi vendida para a Geórgia e, ainda neste semestre, “Rainha das Flores” estreou no México e “Laços de Sangue” na Indonésia.

A SIC foi também o primeiro canal em Portugal com conteúdos no Netflix e no Amazon Prime Video.