“Nazaré” (SIC) bate recorde em abril

O episódio desta quarta-feira da novela “Nazaré”, da SIC, bateu novo recorde e alcançou o seu melhor resultado de sempre, tendo sido o programa mais visto do dia na televisão Portuguesa.

A trama do terceiro canal liderou, no universo dos canais generalistas, com 28,1% de share e 17,4% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 645 mil e 900 telespetadores que acompanharam o episódio do primeiro ao último minuto.

Nos targets comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – a novela também liderou, no universo dos canais generalistas, com 23,8% e 23,6% de share respetivamente.

LEIA TAMBÉM: