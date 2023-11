Neta de Carlos Cruz inicia processo para mudança de sexo

Yasmin Cruz, filha de Marta Cruz e neta do apresentador Carlos Cruz, começou o processo para mudança de sexo.

Foi revelado através das redes sociais de Marta Cruz que a filha, Yasmin Cruz, de 18 anos, neta do apresentador Carlos Cruz, está no início do processo para mudança de sexo.

“Quando decidimos pôr uma vida neste mundo, precisamos estar cientes de que ela nunca será, nem deverá ser, uma projeção dos nossos sonhos. Foste a minha primeira gravidez e preparei-me para ser mãe de uma menina, mas eu já sabia, desde quando mal sabias falar”, começou por escrever Marta.

“O que sempre importou foi a tua autoestima, a tua saúde mental e física, a concretização dos teus sonhos e o alcance da tua felicidade! Tenho medos? Tenho e são muitos! Como irei conseguir proteger-te de todo o preconceito, de toda a maldade e ainda de comentários negativos? A resposta é muito simples: na maioria das vezes eu não consigo e nem vou conseguir, mas estarei sempre aqui, para ti e por ti, contra tudo que vier”, destacou.

“Hoje vibro e emociono-me contigo no começo da toma dos teus primeiros hormónios. O teu sorriso na consulta deixou me muito emocionada! Sei que irei sorrir ainda mais quando te vir olhar para o teu corpo a tornar-se no que sempre sonhaste e com a forma que sempre idealizaste”, sublinhou.

Por fim, acrescentou: “Não tem como não sentir orgulho de alguém como tu! Sou grata e muito feliz por ser tua mãe e por poder dar-te todo o apoio que precisas. Ainda cometo erros e irei cometer mais alguns durante todo este processo, mas irei aprender e dedicar-me dia após dia, e quero que saibas que nunca, mas nunca, irei soltar a tua mão. Te amo”.

A filha, Yasmin, por sua vez, respondeu às palavras carinhosas da mãe. “Agradeço-te por todo o apoio que sempre me deste em tudo e por me tentares sempre compreender. Além de mãe, és a melhor amiga que eu poderia ter. Amo-te com todas as forças. Obrigado por estares do meu lado a todo o momento”.