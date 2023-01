No dia de aniversário do casamento, Zulmira Ferreira admite estar “desfeita”

Zulmira Ferreira admitiu, esta quinta-feira, 5 de janeiro, estar “desfeita” no dia em que celebra mais um aniversário de casamento com Jesualdo Ferreira.

A mulher do treinador de futebol demonstrou, no perfil de Instagram, não conseguir celebrar a data comemorativa do matrimónio, devido à morte do filho, o DJ Eddie Ferrer, a 19 de novembro do ano passado.

“Seria um dia muito especial para mim. É o aniversário do meu casamento. Ao invés disso estou triste, desfeita e sem chão… sem nada”, confessou.

Em dezembro, a comentadora do programa “Passadeira Vermelha” (SIC) agradeceu o apoio dos seguidores, prometendo que volta “em breve” ao pequeno ecrã. “Quero agradecer os milhares de mensagens e telefonemas diários que recebi e continuo a receber!” escreveu.

Recorde-se que o filho de Zulmira Ferreira foi vítima de um aneurisma. Antes de morrer, o DJ esteve internado no hospital Safak Hastanesi, em Istambul, na Turquia, onde foi operado de urgência.