Após a morte do filho, Zulmira Ferreira agradece carinho e promete regresso “em breve”

Depois da morte do filho, o DJ Eddie Ferrer, Zulmira Ferreira fez questão de agradecer o apoio dos seguidores, prometendo que volta “em breve” ao pequeno ecrã.

A comentadora do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC Caras, agradeceu, no perfil de Instagram, as mensagens de força e os telefonemas diários que continua a receber após a morte do filho, a 19 de novembro.

“Quero agradecer os milhares de mensagens e telefonemas diários que recebi e continuo a receber!” agradeceu, explicando de seguida: “Quero que compreendam o meu silêncio, ao não conseguir responder a todos, pois nos vários momentos e dias desta ausência, não senti ainda as forças necessárias para falar sobre este assunto.”

“Nesta nova fase da minha vida e nesta procura de um caminho, tenho encontrado alento na partilha dos bons momentos que o Eddie teve na sua curta vida e que, em

certa medida, me confortam!” prosseguiu.

“Acredito que compreendem esta minha opção e tenham a certeza que muito agradeço o carinho e amizade de todos vós! Em breve estarei de volta ao trabalho e procurarei viver todos os dias a lembrar o maravilhoso filho que tenho”, rematou.