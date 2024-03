No dia que regressa à TVI, Maria Botelho Moniz despede-se do “Dois às 10”

Maria Botelho Moniz prepara-se para abraçar um novo projeto na TVI. Nas redes sociais, a apresentadora despediu-se do “Dois às 10”.

Nos últimos três anos, Maria Botelho Moniz foi, juntamente com Cláudio Ramos, a cara do matutino “Dois às 10”.

Em novembro de 2023, a apresentadora despediu-se do pequeno ecrã para dar as boas-vindas ao primeiro filho, Vicente, fruto da relação com o “motard” Pedro Bianchi Prata.

A comunicadora regressa esta segunda-feira, 18 de março, à TVI, para abraçar um novo projeto e, nas redes sociais, despediu-se do formato das manhãs.

“As fotografias são da estreia a 4 de Janeiro de 2021. Nunca o olhar brilhou tanto e o coração parecia que saltava batidas”, escreveu.

“Ao Cláudio, à minha equipa e a todos os que me acompanharam todas as manhãs, tenho tanto para vos dizer e ao mesmo tempo faltam-me as palavras. Digo-vos então o que vos digo desde sempre: foi um prazer, uma honra, um privilégio. Obrigada a todos, por tudo”, rematou.

Na caixa de comentários, várias figuras públicas reagiram. “Vai com tudo”, disse Ticiana Xavier, “Tu és maravilhosa!”, comentou Ana Guiomar.