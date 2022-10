Nuno Markl e os 25 anos d’”O Homem que Mordeu o Cão”: “Sou surpreendido todos os dias com as histórias”

O radialista, de 51 anos, falou sobre os 25 anos da rubrica “O Homem Que Mordeu o Cão”, que é emitida pela rádio Comercial, admitindo que continua a ser surpreendido com as histórias das pessoas.

O locutor frisou que a rubrica terá sempre material para ir para o ar. “É daquelas rubricas que fala muito sobre a espécie humana e as coisas surpreendentes e bizarras que a espécie humana consegue fazer”, começou por explicar, aos jornalistas nos Globos de Ouro da SIC, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no início de outubro.

“Se eu sou surpreendido todos os dias com as histórias, acredito que as pessoas também sejam. Enquanto a espécie humana continuar a fazer disparates incríveis continuará sempre a haver material para ‘O Homem que Mordeu o Cão’”, assegurou.

Nuno Markl destacou o facto de ter estado nomeado para um prémio na categoria Personalidade do Ano – Digital quando “O Homem Que Mordeu o Cão” só existiu devido à exploração da Internet nos primeiros tempos em que esta apareceu em Portugal.

“‘O Homem Que Mordeu o Cão’ faz 25 anos este mês e, de facto, a rubrica não existia se eu não tivesse começado a explorar a Internet quando ela apareceu em Portugal e começou a chegar a casa das pessoas”, lembrou.

“É interessante que nos 25 anos do ‘Cão’ esteja nomeado nesta categoria porque se não houve esse lado digital ‘O Homem Que Mordeu o Cão’ não seria a mesma coisa”, afirmou, à Imprensa, numa gala em que marcou presença com a namorada, Teresa Sacramento.

A rubrica, que habitualmente tem entre nove a 12 minutos, é um formato diário transmitido pela rádio Comercial às 08h50. Atualmente, “O Homem Que Mordeu o Cão” faz parte das “Manhãs da Comercial”, depois de ter ido para o ar pela primeira vez em 1997.

Lembre-se que, em 2003, com a mudança de Nuno Markl para a Antena 3, o formato terminou. Contudo, dez anos volvidos, o radialista regressou à rádio Comercial e voltou a ser emitida a rubrica diária.

Fora dos microfones da rádio, o locutor tem estado ocupado com as gravações da segunda temporada de “Taskmaster” (RTP1), em que conta com a companhia de Vasco Palmeirim na condução do formato.

Depois da temporada de estreia, a dupla de apresentadores voltou com os mesmos concorrentes: o humorista Gilmário Vemba, o cantor Toy e as atrizes Inês Aires Pereira e Jessica Athayde.

De notar que, em todas as semanas, se junta um convidado surpresa para ultrapassar os desafios impostos pelo programa da estação pública e concorrer com os participantes residentes. “Taskmaster” ainda não tem data de estreia anunciada.