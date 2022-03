Nuno Santos sobre “BB2020”: “Foi excecionalmente duro, exigente e complexo”

O diretor-geral da TVI fez um balanço sobre o “Big Brother 2020”, este domingo, antes de ser transmitida a final do “reality show”.

Terminou mais uma edição do “Big Brother 2020”, que liderou audiências em Portugal. O sucesso do formato da estação televisiva privada recebeu destaque de Nuno Santos nas redes sociais, afirmando ter sido “excecionalmente duro exigente e complexo”.

“O ‘Big Brother 2020’, que está a chegar ao fim, fica na nossa vida como uma aventura inesquecível. Um grande programa de televisão gera sempre emoções exacerbadas, deixa os nervos à flor da pele, mobiliza os espectadores que, com razão, se sentem os donos do ‘reality’, do curso, do que pensam e dizem os concorrentes”, referiu na legenda de uma fotografia partilhada no Instagram e em que surge com Cláudio Ramos.

Nuno Santos agradeceu, na mesma publicação, ao apresentador e à produção. “É justo dizer obrigado às Equipas da TVI e da Endemol e deixar um abraço especial ao Cláudio Ramos”, acrescentou.

De recordar que Soraia foi a vencedora do “Big Brother 2020”. Diogo, Noélia, Iury, Ana Catharina e Sandrina, ocuparam as restantes posições, respetivamente.

