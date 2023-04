O fim não está à vista: Georgina Rodríguez esclarece rumores de separação de Cristiano Ronaldo

Nos últimos dias, Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo estiveram no epicentro de uma suposta crise conjugal. A argentina já se pronunciou.

Para afastar todos os rumores de uma suposta separação do craque português, “Gio” recorreu às redes sociais. A companheira do jogador do Al-Nassr citou a letra da música “Si yo muero”, de Romeo Santos: “O invejoso inventa o rumor, o bisbilhoteiro difunde-o e o idiota acredita”.

Segundo a revista “Record”, um vídeo de Abel Planelles tornou-se viral em Espanha, depois deste ter citado um tripulante do avião privado de CR7 que fala sobre uma alegada violenta discussão entre o casal, antes de uma viagem para Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que Georgina se vê envolvida em polémicas que começam no Tik Tok. No início de abril, o influenciador Pablo Bone acusou a namorada do jogador português de ter “ares de prepotência e arrogância”. Mais uma vez, a resposta da argentina veio através das redes sociais.