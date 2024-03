“Oppenheimer” foi o grande vencedor dos Óscares e alcançou sete estatuetas

“Oppenheimer”, de Christopher Nolan, estava nomeado para 13 categorias e acabou por vencer sete estatuetas, nomeadamente Melhor Filme.

Os vencedores da 96.ª edição dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos foram pouco surpreendentes. “Oppenheimer”, filme de Christopher Nolan, estava indicado para 13 categorias e acabou por vencer sete, nomeadamente Melhor Filme, Melhor Realização e Melhor Ator.

Cilian Murphy venceu o Óscar na primeira nomeação e tornou-se o primeiro irlandês a levar a estatueta de Melhor Ator para casa. No discurso da vitória, mostrou-se “orgulhoso” do feito.

O grande rival de “Oppenheimer”, “Pobres Criaturas”, filme de Yorgos Lanthimos, apenas venceu quatro das 11 categorias para as quais estava indicado. Nem o vestido rasgado impediu Emma Stone de subir ao palco e aceitar o galardão de Melhor Atriz. A intérprete, visivelmente emocionada, agradeceu ao realizador do filme e destacou algumas mulheres com quem contracenou.

“Barbie”, que foi um dos grande sucessos de bilheteira, apenas nomeado para oito categorias, mas nenhuma delas era Melhor Atriz ou Melhor Realização. A película, de Greta Gerwing, venceu uma estatueta, Melhor Canção Original, com o tema “What Was I Made For?”, de Billie Eilish.

Margot Robbie, a protagonista do filme, decidiu fugir do rosa e elegeu um vestido preto. Uma dos momentos mais caricatos da noite foi a “perfomance” de Ryan Gosling da música “I’m Just Ken”. O ator contou com Slash, guitarrista dos Guns N’Roses em palco e arrancou gargalhadas dos presentes.

Lista dos principais vencedores

Melhor Filme: “Oppenheimer”

Melhor Realização: “Openheimer”

Melhor Ator: Cillian Murphy (“Oppenheimer”)

Melhor Atriz: Emma Stone (“Pobres Criaturas”)

Melhor Argumento Original: Justine Triet e Arthur Harari (“Anatomia de uma Queda”)

Melhor Argumento Adaptado: “American Fiction”

Melhor Filme Internacional: “A Zona de Interesse”

Melhor Documentário: “20 Dias em Mariupol”

Melhor Animação: “O Rapaz e a Garça”